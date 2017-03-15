Интернет-магазин GearBest проводит акцию по отказу от обычных наручных часов в пользу современных смарт-новинок путем снижения цен на них. Скидки установлены в общей сложности на 16 гаджетов, среди которых есть часы в классическом и спортивном дизайне, а также фитнес-трекеры, которые, кстати, вам точно пригодятся, поскольку пляжный сезон уже близко, и пора готовиться к нему.





Среди 16 устройств выделяются четыре – это трекеры V66 и OUKITEL A16, а также умные часы GW01 в классическом стиле и спортивные часы SW08. Весь квартет работает в паре со смартфонами на базе ОС Android и iOS, и отличительной особенностью этих гаджетов является их цена – она на 50% ниже заявленной производителем. Часы SW08 и GW01 можно купить за $13 и $40 соответственно, а трекеры V66 и OUKITEL A16 со встроенными дисплеями стоят $13 и $12. Количество товаров ограничено.

К фитнес-трекерам также относятся модели V07 и Elephone ELE MGCOOL Band 2, а также ID107, оцененные в $18, $17 и $14, и все они, равно как и другие участники распродажи, доставляются по России абсолютно бесплатно. Это касается и трекера Zeblaze ZeBand BLE с оригинальным утонченным дизайном, а также новинки ID115 за $14 в стильном исполнении с ремешком из гипоаллергенного материала.

В категории спортивных смарт-часов есть модели NO.1 F2 и AIWATCH XWATCH за $17 и $12, обе с монохромными ЖК-экранами, а также NO.1 G6 по цене $26 и NO.1 S9 за $33, наделенные цветными экранами круглой формы. В них, к слову, тоже есть встроенные фитнес-трекеры и сенсоры сердечного ритма.

Если же вас больше интересует классика, то вам нужны часы M7 и SMA-09 стоимостью $30 и $38 соответственно. Как и все другие акционные гаджеты, они могут работать в паре со смартфонами на базе Apple iOS и Google Android, и к их функциям можно даже отнести удаленное управление фотокамерой и плеером, встроенными в мобильник.