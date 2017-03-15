Компания Microsoft наконец-то решила похоронить свое мертворожденное творение под названием Windows Vista. Поддержка этой ОС будет прекращена уже менее чем через месяц, на этот раз окончательно.

Microsoft прекратит поддерживать Windows Vista 11 апреля 2017 года, хотя самой операционке, как известно, исполнилось уже целых 10 лет. Она, напомним, вышла в 2007 году и должна была заменить XP образца 2001 года, но оказалась таким, прямо скажем, дном, что от нее открещивались по всему миру. Доказательством этого стал выход намного более совершенной Windows 7 спустя всего два года, которая и по сей день является самой популярной в мире. Тем не менее, Windows Vista прожила свои 10 лет и теперь уходит на покой, хотя горевать по ней будет, наверное, человек 10 по всему миру.

Поддержка XP, напомним, тоже прекращена, но уже почти три года — от нее Microsoft отказался 8 апреля 2014 года. Сейчас Windows Vista установлена на 1,12 компьютеров по всему миру, так что таким количеством можно пренебречь. Теперь она не будет получать обновления, и очень скоро компьютер под ее управлением станет мишенью для хакеров, так что пришло время обновиться. Поддержка Windows 7 тоже будет прекращена, но еще не скоро — лишь в январе 2020 года, так что еще три годика можно подождать, пока из Windows 10 не сделают достойную замену «Семерки» путем внедрения аддонов, чем Microsoft, кстати, сейчас и занимается.