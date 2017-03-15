Флагманский (пока еще) смартфон Xiaomi Mi5, очень популярный во многих странах мира, продается и в России. Более того, сегодня стало известно о снижении цен на него, так что теперь его покупка стала еще более целесообразной.

В настоящее время новый Xiaomi Mi5 с глобальной прошивкой стоит от 14400 рублей, хотя ровно полгода назад за него просили целых 20000 рублей. По мнению аналитиков, это связано с курсом рубля, который опять начал идти ко дну, но есть намного более веская и, если хотите, реальная причина. На самом деле, смартфон Xiaomi Mi5 очень хорош, но ему исполнился уже целый год — его представили в феврале 2016 года, а для передового аппарата это очень большой срок. Конечно. Он уже начал устаревать, но пороха в пороховницах у него еще достаточно, так что за свои нынешние деньги это отличный аппарат.

Помимо этого, совсем скоро выйдет новый Xiaomi Mi6 с двумя камерами и двумя же версиями с разными экранами, так что вполне логично на этом фоне выглядит снижение цен на предыдущее поколение флагмана. Опять же, это выгодно нам, простым потребителям, ведь теперь можно не переплачивать, покупая в России, и не рисковать, заказывая в КНР с доставкой посредством «Почты России». Добавим также, что ранее в стране подешевели смартфоны от Apple, и здесь уже дело как раз в курсе рубля. Но счастье в России, как известно, долгим не бывает.