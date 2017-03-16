Халк обыграл трех соперников и забил победный мяч в матче азиатской ЛЧ
Категория: Спорт | 16 марта 2017 12:00

Форвард китайского «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Халк забил победный мяч в матче группового этапа азиатской Лиги чемпионов против японской «Уравы». На 52-й минуте встречи нападающий обыграл трех соперников, после чего поразил цель. Халк довел счет до крупного, затем дважды отличились японцы.

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