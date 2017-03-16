Форвард китайского «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Халк забил победный мяч в матче группового этапа азиатской Лиги чемпионов против японской «Уравы». На 52-й минуте встречи нападающий обыграл трех соперников, после чего поразил цель. Халк довел счет до крупного, затем дважды отличились японцы.

Новость была оставлена 16 марта 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.