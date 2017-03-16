Почетный президент ОКР Виталий Смирнов рассказал о встрече с главой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричардом Маклареном. По словам функционера, канадский юрист признал наличие ошибок в докладе и снял обвинения с России в существовании государственной системы поддержки допинга.

Новость была оставлена 16 марта 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.