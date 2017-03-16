Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в отношении российских банков с долей государства, работающих в Украине.

Новость была оставлена 16 марта 2017 12:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.