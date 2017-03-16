На улице Борщаговской в Киеве в четверг, 16 марта, снова прорвало трубу. В результате чего проезжая часть оказалась затоплена, там образовалась огромная лужа.Об этом сообщает dtp.kiev.ua.Смотри также: В Одессе из-за прорыва водопровода одна из улиц превратилась в реку Отмечается, что прорвало.подробнее

Новость была оставлена 16 марта 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.