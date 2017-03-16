Компания Eurocom анонсировала новый ноутбук Sky X9E3. Данный мобильный ПК заточен под игры и, что важнее, под виртуальную реальность, а это говорит о наличии у него современного мощного железа.

Собран ноутбук Eurocom Sky X9E3 на процессоре Intel Core поколения Kaby Lake, и это сразу Core i7-7700K с частотой 4,5 ГГц на четырех ядрах. Он не обрабатывает графику, поскольку эта обязанность возложена на дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1080 или GeForce GTX 1070 на выбор, коих может быть и вовсе две одновременно. ОЗУ здесь тоже много — хоть все 64 гигабайта, причем это DDR4-3000. Чтобы играть было комфортно, ноутбук оснастили экраном Full HD, Quad HD или даже Ultra HD на 17,3 дюйма по диагонали, а для хранения данных есть сразу два слота под 2,5-дюймовые винчестеры и три слота под SSD в формате М.2.

Суммарный объем накопителей может достигать 14 терабайтов. В полном оснащении вместе с батареей, емкость которой не указана, ноутбук весит 5,5 килограмма, а в закрытом состоянии его толщина достигает почти 5 сантиметров, поскольку все вышеперечисленное нужно где-то прятать, и всему этому требуется охлаждение. Стоимость Eurocom Sky X9E3 пока не объявлена, но в нее вошли порты USB-C 3.1, USB 3.0, выходы HDMI 2.0 и DP 1.3, а также предустановленная ОС Windows 10 Pro.