Китайский флагманский смартфон OnePlus 3T анонсирован в новой версии под названием colette edition. Мобильник выйдет в количестве 250 экземпляров, и посвящен он 20-летию модного бутика Colette.

Самым главным отличием OnePlus 3T colette edition от стандартной версии смартфона является цвет корпуса – он наконец-то черный, ведь раньше такой оттенок для данной модели доступен не был. Конечно, есть и минусы – придется мириться с логотипом Colette на корпусе, но куда деваться. В остальном отличий нет, однако OnePlus 3T colette edition все равно стоит 510 долларов США, что существенно дороже стандартной комплектации – сказывается эксклюзивность аппарата. С другой стороны, на нем нет таблички с уникальным номером конкретного экземпляра, а черный корпус с высокой степенью вероятности будет закрыт чехлом с Ali Express, так что вся эта эксклюзивность выливается в банальны маркетинг.

Впрочем, если вы являетесь частым гостем бутика Colette, то этот телефон подойдет вам идеально. В комплектацию OnePlus 3T colette edition входят 128 Гб встроенной памяти и 6 Гб памяти оперативной, так что это топовая версия данной модели. Смартфон поставляется с Full HD-экраном на 5,5 дюйма по диагонали, двумя слотами под SIM-карты, процессором Qualcomm Snapdragon 821, модулем LTE и ОС Google Android 6.0 Marshmallow.