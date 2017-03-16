Интернет-магазин GearBest продолжает отмечать свой день рождения, и в честь своего трехлетия он устроил новую распродажу, которая продлится вплоть до 18 марта включительно. Размеры скидок достигают 70% и распространяются на более чем 40 товаров из каталога магазина, на многие из которых действует еще и бесплатная доставка в пределах России.





Новая акция от GearBest – это не просто космические скидки, и это много дополнительных мини-распродаж, помимо основной. В частности, если вы живете в Испании, США, Италии или, что наиболее вероятно, в России, то добро пожаловать на соответствующий склад, где вам будут предоставлены новые скидки на многие лоты из самых разных категорий. Есть даже возможность получить тот или иной товар и вовсе бесплатно, в обмен всего лишь на репост в социальных сетях. Также многие товары обойдутся вам всего в $1, и среди них много полезного и интересного для вас и ваших родственников и знакомых.

Как обычно, не обошлось и без традиционных флеш-сейлов. На этот раз выбор GearBest пал на экшен-камеры, ТВ- приставки, 3D-принтеры, планшеты, фонарики, смартфоны, игрушки для мужчин всех возрастов и многое другое. К примеру, современный робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner станет вашим всего за $346, смартфон Xiaomi Redmi 4А оценивается лишь в $120, камера Elephone ELECAM Explorer S стоит не дороже $40, а планшет Cube iwork1x, который запросто может стать ноутбуком, продается за $155. и это лишь малая часть новинок – следите за флеш-сейлами в GearBest.

Далее, переходим к основной юбилейной акции. Здесь есть множество смартфонов, устройств для дома, россыпь планшетников, наушников, а также товары для тех, кто не привык сидеть дома, тем более что весна уже началась, и на улице становится все теплее. В этой категории можно встретить квадрокоптер Hubsan H501S X4 за $216 или компактный гоночный дрон LiDiRC L15FW для участия в соревнованиях, стоящий всего $35. Также здесь есть продвинутая экшен-камера Xiaomi Yi II, которая не боится воды, падений и ударов, пишет 4К-видео и стоит ровно $200. Если же у вас есть велосипед или мотоцикл, то вам пригодится устройство громкой связи BT-S2 за $32, а чтобы все это можно было носить с собой, можно купить два рюкзака по цене от $15 до $18.

GearBest также установил скидку на игровую клавиатуру Motospeed Inflictor CK104, которая теперь стоит $43, а также на спортивные наушники Awei A920BL для пробежек и тренировок в спортзале. Они оцениваются в $10. В том случае, если активный отдых не для вас, есть умная ТВ-приставка MECOOL BB2 PRO на Android 6 с 3 Гб RAM и 16 Гб ROM за $69.

В категории смартфонов и планшетов в данной акции вас ждет продукция Xiaomi, Teclast, Jumper, LEAGOO и UMIDIGI (ранее Umi). Это, например, планшет Teclast Tbook 16 на базе Windows 10 за $290 и его чуть менее мощный конкурент Jumper EZpad 6 за $150, смартфоны LEAGOO M8 и UMIDIGI Z Pro за $77 и $250, а также мобильники Xiaomi Redmi Note 4 и Xiaomi Redmi 4A, оцененные, соответственно, в $170 и $120.