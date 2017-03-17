«Краснодар» проиграл испанской «Сельте» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы и покинул турнир. Встреча прошла в четверг, 16 марта, в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Виго. Таким образом, «Краснодар» завершил борьбу в еврокубках, уступив по сумме двух встреч со счетом 1:4.

Новость была оставлена 17 марта 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.