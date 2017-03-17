«Ростов» проиграл «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и покинул турнир. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 70-й минуте забил испанец Хуан Мата, голевую передачу пяткой отдал Златан Ибрагимович.

Новость была оставлена 17 марта 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.