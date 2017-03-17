Музеи и театры посещают только 2,5% украинцев. Такие неутешительные результаты засвидетельствовало исследование центра «Социс». По мнению экспертов, одной из причин непопулярности выставочных пространств является стереотип о нудных и неинтересных экспозициях. Большинство до сих пор думает, что в.подробнее

Новость была оставлена 17 марта 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.