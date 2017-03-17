В нашей стране начались продажи нового флагманского смартфона Xiaomi Mi5S Plus из Китая, представленного в октябре 2016 года. Да, прошло целых полгода, но этот аппарат стоило подождать, хотя особо нетерпеливые всегда могли заказать его напрямую из Поднебесной.

В России новый Xiaomi Mi5S Plus оценивается в 35000 рублей за версию с 64 Гб встроенной памяти и 4 Гб RAM. Мобильник собран на процессоре Qualcomm 821, который уже успел утратить свою топовость после релиза 835-й модели, но он еще вполне мощный. Основная фотокамера состоит из одного цветного и одного монохромного модулей, что позволяет получать очень контрастные и качественные изображения и снижать шумы при плохом освещении.

В оснащение смартфона Xiaomi Mi5S Plus входят порт USB-C, сканер отпечатков пальцев, а также ускоренная зарядка батареи, емкость которой в данном случае составляет 3800 мАч. Оставшиеся функции Xiaomi Mi5S Plus, исполненного в металлическом корпусе, представлены ниже.

— экран Full HD, 5,7 дюйма;

— фронтальная камера 4 Мп;

— ОС Android 6.0;

— два SIM-слота, LTE, GPS;

— основная камера 2х13 Мп;

— размеры 155х78х8 миллиметров;

— 168 граммов.