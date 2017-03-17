В нашей стране начались продажи нового флагманского смартфона Xiaomi Mi5S Plus из Китая, представленного в октябре 2016 года. Да, прошло целых полгода, но этот аппарат стоило подождать, хотя особо нетерпеливые всегда могли заказать его напрямую из Поднебесной.
В России новый Xiaomi Mi5S Plus оценивается в 35000 рублей за версию с 64 Гб встроенной памяти и 4 Гб RAM. Мобильник собран на процессоре Qualcomm 821, который уже успел утратить свою топовость после релиза 835-й модели, но он еще вполне мощный. Основная фотокамера состоит из одного цветного и одного монохромного модулей, что позволяет получать очень контрастные и качественные изображения и снижать шумы при плохом освещении.
В оснащение смартфона Xiaomi Mi5S Plus входят порт USB-C, сканер отпечатков пальцев, а также ускоренная зарядка батареи, емкость которой в данном случае составляет 3800 мАч. Оставшиеся функции Xiaomi Mi5S Plus, исполненного в металлическом корпусе, представлены ниже.
— экран Full HD, 5,7 дюйма;
— фронтальная камера 4 Мп;
— ОС Android 6.0;
— два SIM-слота, LTE, GPS;
— основная камера 2х13 Мп;
— размеры 155х78х8 миллиметров;
— 168 граммов.
Новость была оставлена 17 марта 2017 20:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.