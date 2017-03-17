Если вы купили процессор AMD Ryzen или Intel поколения Kaby Lake и намерены собрать на его основе компьютер, который будет работать на Windows 7 или 8.1, то Microsoft приготовил вам подлянку. Ранее он запретил выпуск соответствующих драйверов, а теперь прекратит выпуск обновлений для этих операционок в случае, если в системе будет замечен новый CPU.

Само собой, сделано это для того, чтобы счастливые обладатели современных и мощных процессоров от AMD и Intel наконец-то бросили свои Windows 7 и 8.1 и перешли на новую Windows 10 — именно по этой причине Microsoft вставляет палки в колеса. «Семерка» и «Восьмерка» перестанут обновляться и в скором будущем станут мишенью для хакеров, так как Microsoft перекроет канал даже для апдейтов безопасности. Как только ОС перекочует на старое железо, патчи вновь можно будет скачать.

Напомним, что ранее Windows 10 была превращена в рекламную платформу и стала показывать баннеры прямо в «Проводнике», так что многие владельцы ранее вышедших операционных систем перестали видеть смысл в переходе на «Десятку». Однако невозможность произвести апгрейд компьютера без смены операционки для многих будет означать скорую установку Win 10, ведь прогресс не остановить. Напомним, что поддержка Win 7 будет прекращена в 2020 году, и о ней забудут точно так же, как об XP, 98 и других ранее вышедших продуктах Microsoft.