Смартфон Apple iPhone 6, которому в этом году исполнится три года, повторно поступил в продажу в Европе. Это не шутка — мобильник действительно можно купить, к тому же в версии, которая ранее не продавалась ни в одной стране мира.

Новый Apple iPhone 6 предлагает 32 Гб встроенной памяти, тогда как три года назад Тим Кук рассказывал про версии на 16, 64 и 128 Гб. Многих тогда удивило отсутствие в списке версии на 32 Гб, и аналитики предрекли скорый ее релиз, который в итоге скорым назвать нельзя. Тем не менее, интерес к новому Apple iPhone 6 есть, ведь немного раньше он вышел в Китае и Индии, а сегодня его можно купить даже в Беларуси. Стоимость такого аппарата стартует от 420 долларов США и зависит от региона, и причина его появления проста: Apple хочется больше денег, но не во всех странах население поголовно способно покупать ее современные модели, которые стоят сравнительно дорого.

Поэтому и был предпринят ход с Apple iPhone 6, оказавшийся весьма удачным. Пятое поколение никто к жизни не вернет ввиду устаревшей начинки и наличия модели SE, так что «Шестерка» может принести Apple несколько дополнительных миллионов долларов. Подчеркнем, что это не refurbished, а полностью новый смартфон. И все же, 90% смартфонов на Android со схожей начинкой стоят в несколько раз дешевле, и мы не могли не упомянуть об этом.