Главной темой политического ток-шоу «Черное зеркало» на телеканале «Интер» 10 марта стало решение СНБО о блокаде Донбасса, вызвавшее, кроме всего прочего, неоднозначную реакцию со стороны Евросоюза и стран-членов ЕС.

Новость была оставлена 18 марта 2017 04:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.