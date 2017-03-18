Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс» Кевин Дюрант получил от неизвестного картофелину с пожеланиями скорейшего выздоровления. «Желаю тебе скорейшего восстановления, Кей Ди. Надеюсь, эта дурацкая картофелина ослабит боль», — гласит надпись на овоще.

Новость была оставлена 18 марта 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.