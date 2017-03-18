Ирландский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор пообещал шокировать весь мир в поединке с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. Ирландец настоял на том, что он тоже боксер, и собирается покорить этот вид спорта.

Новость была оставлена 18 марта 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.