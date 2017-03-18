Вице-премьер Павел Розенко на странице в Facebook написал, что мэр Киева Виталий Кличко заверил его — памятник Елене Телиге в Бабьем Яру в Киеве полностью восстановят в ближайшие часы. Розенко также призвал Нацполицию найти вандалов и усилить охрану объектов национально-.подробнее

Новость была оставлена 18 марта 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.