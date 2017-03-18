Компания AOC анонсировала новый монитор Agon AG271UG, подобного которому в ее модельном ряду нет. Это первая игровая модель АОС, поддерживающая разрешение Ultra HD, и первый блин в данном случае комом не вышел.

Для AOC Agon AG271UG был выбран оптимальный размер матрицы — 27 дюймов IPS, поскольку меньше 27 уже не модно, а больше 27 уже избыток. Кроме того, 4К-картинка при таком размере будет смотреться очень здорово с учетом высокой плотности самого экрана (параметр не уточняется). Монитор AOC Agon AG271UG поддерживает технологию NVIDIA G-Sync и обладает временем отклика матрицы 4 миллисекунды, и этого достаточно даже для очень динамичных игр. Яркость панели невысокая, 300 кд/м2 при контрастности 1000:1, но зато есть технологии защиты зрения, среди которых снижение синего цвета в подсветке и уменьшение мерцания изображения.

В комплекте с монитором AOC Agon AG271UG поставляется подставка, которая позволяет регулировать не только угол наклона экрана, но также высоту его расположения, а любители снимать и потом смотреть вертикальные видео могут развернуть дисплей на 90 градусов в портретный режим. Новый монитор оснащен четырьмя портами USB 3.0, парой динамиков на 2 ватта каждый, крючком для наушников и ценойв размере $850. Релиз назначен на апрель.