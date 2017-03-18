Видеосервис YouTube готовится к очередной модернизации, которая приведет к отказу от аннотаций к видео. Их не следует путать с описанием, которое размещается непосредственно под роликом. Аннотации — это тексты и ссылки, помещаемые прямо в ролике в виде небольших окошек, которые многим постоянно мешаются.

Согласно статистике, большинство пользователей или вручную отключают их, или запрещают их показ в настройках плеера. А раз аннотации никому не нужны, YouTube избавится от них, так что все ссылочки, как говорит известный автообзорщик, будут в описании. О том, что аннотациям скоро придет конец, стало известно уже довольно давно, когда в YouTube появилась так называемая конечная заставка, где автор ролика может выкладывать нужные ему ссылки, которые не будут мешать просмотру самого видео.

Опять же, есть еще одна причина отказа от аннотаций: они довольно криво работают во многих настольных браузерах и вовсе не отображаются на мобильных устройствах, так что никакой пользы от них в наше время попросту нет — они были актуальны очень давно. Согласно статистике, даже если все работает корректно, в среднем пользователь закрывает 12 аннотаций прежде, чем запустить хотя бы одну. Таким образом, в скором будущем интерфейс плеера YouTube станет более упрощенным и не перегруженным информацией, а также более дружественным к мобильным пользователям.