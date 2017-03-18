Смартфон Xiaomi Mi 6 пока еще не был представлен, но сегодня в Сети были найдены его новые рендеры более-менее приемлемого качества, пришедшие на замену недавним наброскам. По традиции, изображения были дополнены списком характеристик.

На предложенном рендере видно, что новый Xiaomi Mi 6 очень похож на фаблет Mi Note 2, пользующийся особым спросом. Дисплей флагмана имеет плоскую форму, ибо это снова модно после анонса LG G6, и рамок у него практически нет. Сзади сразу бросается в глаза двойная фотокамера, но там нет сканера отпечатков пальцев — его вмонтировали в кнопку Home на лицевой панели под экраном.

В продажу новый Xiaomi Mi 6 поступит с процессором Qualcomm 835 и 6 Гб оперативной памяти, а также с накопителем на 64 Гб в базовой конфигурации. Также ожидается релиз версий на 128 и даже 256 Гб, коим приписывается наличие сразу 8 Гб RAM. Задняя камера получит два сенсора Sony IMX400 с 5-осным стабилизатором изображения. Также планируется к выходу младшая версия Xiaomi Mi 6 с 4 Гб RAM и процессором Qualcomm 821, но официальных подтверждений этому нет. Смартфон будет представлен в течение месяца и поступит в продажу немного раньше, чем это сделает Samsung S8, релиз которого назначен на 28 апреля. Стоимость китайского флагмана, по слухам, стартует от 290 долларов США за версию 6-64 Гб.