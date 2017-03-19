В Киеве красной краской облили памятник князю Владимиру Великому. Об этом сообщила в Facebook сотрудница Института национальной памяти Елена Халимон.

«Красной краской в Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому. Что в головах.подробнее