Категория: Столица | 19 марта 2017 04:00
В Киеве красной краской облили памятник князю Владимиру Великому. Об этом сообщила в Facebook сотрудница Института национальной памяти Елена Халимон.
«Красной краской в Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому. Что в головах.подробнее
Новость была оставлена 19 марта 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.