Российский лыжник Александр Бессмертных завоевал бронзовую медаль в 15-километровой гонке классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке. Золото выиграл норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 35 минут 23,7 секунды. Вторым стал его соотечественник Никлас Дюрхауг.

Новость была оставлена 19 марта 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.