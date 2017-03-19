Гонщик NASCAR дал четыре идентичных ответа на разные вопросы журналистов
Категория: Спорт | 19 марта 2017 04:00

Гонщик американской серии NASCAR Кайл Буш одинаково ответил на разные вопросы журналистов. На 4 вопроса, которые в основном касались потасовки и отношений с другим гонщиком NASCAR Джоем Логано, Буш ответил словами: «Все отлично. С нетерпением жду возвращения на гоночную трассу, ожидаю захватывающей гонки в Финиксе».

Новость была оставлена 19 марта 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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