Гонщик американской серии NASCAR Кайл Буш одинаково ответил на разные вопросы журналистов. На 4 вопроса, которые в основном касались потасовки и отношений с другим гонщиком NASCAR Джоем Логано, Буш ответил словами: «Все отлично. С нетерпением жду возвращения на гоночную трассу, ожидаю захватывающей гонки в Финиксе».

Новость была оставлена 19 марта 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.