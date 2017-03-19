В интернет-магазине GearBest проходит распродажа смартфонов от китайского производителя Umi. Цены снижены на две новинки на базе OC Android 6.0 от Google, укомплектованные Full HD-экранами с диагональю 5,5 дюйма.





Первый смартфон – это Umi Super, наделенный металлическим корпусом. При его заказе в GearBest не придется оплачивать доставку, а сам смартфон обойдется вам всего за $165 по промо-коду «GBBLOGUMI», который необходимо ввести на этапе оформления заказа для получения скидки. Моноблок, помимо Full HD-дисплея от компании Sharp, снабжен 4 Гб оперативной памяти, а его 8-ядерный процессор Helio P10 работает на частоте 2 ГГц.

В смартфон Umi Super можно установить карту microSD до 256 Гб, а собственной памяти у него 32 гигабайта. Арсенал возможностей данной модели включает в себя поддержку сотовых сетей 4G, два слота под SIM-карты, фотокамеры с матрицами на 13 и 5 мегапикселей, а также встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч, обеспечивающий отличную автономность. Доступные цвета корпуса – серый и золотистый.

Второй смартфон Z Pro компания Umi распространяет под своим новым брендом Umidigi, и стоит он со скидкой 58% всего $250 уже без промо-кодов. Скидка действует на строго определенное количество смартфонов, так что тянуть с заказом не рекомендуется. После оплаты вы станете обладателем 5,5-дюймового Full HD-смартфона на базе новейшего 10-ядерного процессора MediaTek Helio X27 образца 2017 года. Его частота увеличена до 2,6 ГГц, плюс в нем есть видеокарта Mali T880 для современных игр. CPU работает в паре с оперативной памятью объемом 4 Гб, а штатный накопитель рассчитан на 32 Гб информации. Дополнительно можно установить microSD до 256 Гб.

Изюминкой смартфона Umidigi Z Pro является его двойная основная камера, собранная из двух 13-мегапиксельных сенсоров. Такой же 13-мегапиксельный модуль находится и во фронтальной камере, что позволяет делать качественные снимки и селфи даже при плохом освещении. Смартфон работает от АКБ емкостью 3780 мАч, вмещает две SIM-карты, подключается к сотовым сетям LTE и располагает двумя динамиками, расположенными на нижней грани, где также есть современный порт USB-C.