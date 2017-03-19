Санкт-петербургский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Доменико Кришито и Данни. «Зенит» и ЦСКА делят в таблице 2-3 место, лидирует «Спартак».

Новость была оставлена 19 марта 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.