Французский биатлонист Мартен Фуркад забыл зарядить винтовку на масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Фуркад пришел на первый огневой рубеж и начал готовиться к стрельбе, когда понял, что его обоймы пусты. Патроны ему предоставил тренер. Он выиграл гонку, санкций к нему не применили.

Новость была оставлена 19 марта 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.