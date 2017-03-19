А вот кто будет судьей над судьями? В Украине никак не могут сформировать Высший совет правосудия. На этой неделе съезд таки смог выбрать 4 членов совета. Еще на двоих сил уже не хватило. А это значит, что орган, от которого зависит судьба людей в мантиях никак не начнет работу. Хотя именно ВСП может увольнять, назначать и давать разрешение на арес

Новость была оставлена 19 марта 2017 20:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.