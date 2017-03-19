Компания ASUS стала выпускать заметно меньше планшетных компьютеров, реагируя на снижение спроса на них в масштабах всего мира. Тем не менее, полный отказ от них она не планирует, и сейчас она занята разработкой новой модели с достойной аппаратной начинкой.

Новый планшет от ASUS пока не располагает названием, но уже присутствует в базах данных некоторых бенчмарков, в частности, GFXBench. Из них-то мы и узнали, что на него собираются установить ОС Android 7, которая есть далеко не во всех смартфонах 2017 года, в том числе и от самой ASUS. Судя по всему, ASUS готовит топовый планшетник с 4 Гб оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 Гб, и при таком раскладе единственное, чего ему будет не хватать, так это ОС Windows 10, и тогда он вполне мог бы рассчитывать на интерес бизнес-сегмента.

В дополнение к памяти и Android 7 новинка от ASUS получит процессор MediaTek MT8173 с частотой 2,1 ГГц на своих четырех ядрах, наделенный видеокартой PowerVR GX6250. Лицом компьютера станет сенсорный экран, который при диагонали 9,7 дюйма держит разрешение 2048х1536 пикселей, так что преимуществ у современных Айпадов остается не так уж много. Также в состав планшета от ASUS войдут фотокамеры на 7 и 4,7 Мп, и пока неясно, чем обусловлено столь странное разрешение их матриц. Дата анонса компьютера и его название не установлены.