Топовый смартфон HTC U Ultra, показанный в начале года и на прошлой неделе вышедший в Европе, подвергся тесту на прочность. Несмотря на высокую стоимость, что в духе современной HTC, испытания он не прошел, оказавшись весьма унылым в плане надежности.

Сопротивляемость флагмана HTC U Ultra внешним воздействиям проверил JerryRigEverything, за плечами которого уже не один подобный эксперимент, так что результатам вполне можно верить. Мобильник, несмотря на свою стоимость, имеет не самое прочное защитное стекло – его царапает материал с твердостью не менее 6 по шкале Мооса. Аналогичные показатели и у стекла на задней панели, но если взять что-то хоть сколько-нибудь более прочное, то стекла не просто царапаются, они прямо-таки трескаются и приходят в негодность. Это в равной степени относится и к стеклу модуля камеры. Но на этом испытания HTC U Ultra не закончились. Мобильник совершенно не сопротивляется сгибанию, так что если вы положите его в задний карман и сядете, то он примет форму вашей пятой точки.

Аналогичная проблема была у Айфонов аж трехлетней давности, но HTC почему-то решила набить собственные шишки. Можно сделать предположение, что HTC U Ultra такой хрупкий потому, что такой красивый, ведь дизайн его является очень интересным, но кто же его увидит, коли при столь высокой вероятности повреждения корпуса единственным выходом является покупка чехла в виде 30-миллиметрового бруска стали? В общем, HTC в очередной раз доказала, что покупать ее смартфоны нет никакого смысла – слишком дорого и слишком бесполезно. Этот бренд окончательно утратил свою ценность.