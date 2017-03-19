Анонсированы умные часы Stark, которые в настоящее время можно проспонсировать на Кикстартере. Устройство интересно тем, что его не нужно заряжать, плюс стоит оно всего 40 долларов США, при этом почти ни в чем не уступая намного более дорогим аналогам.

Часы Stark могут работать со смартфонами на базе Android и iOS посредством Bluetooth 4.0, и в них встроены шагомер, контроллер качества сна, счетчик калорий и все то, что есть в современных фитнес-трекерах. При этом же он могут работать в качестве пульта управления техникой и будильника. Stark получили 42-миллиметровый корпус толщиной 11 миллиметров с защитой от воды и могут оснащаться стандартными ремешками и браслетами толщиной 22 миллиметра, что весьма удобно.

Все функции Stark работают не от аккумулятора, а от батарейки CR2032, которую можно купить за сущие копейки в любом магазине. Энергии такого элемента питания хватит на четыре месяца работы, а затем он просто меняется на новый. Судя по всему, часы Stark ждет грандиозный успех, так как все уже устали постоянно заряжать свои трекеры и прочую носимую электронику. Это видно и по результатам сборов: вместо запрошенных $20000 собрано уже более $100000, и это лишь начало, поскольку кампания продлится еще почти месяц. Дата начала продаж Stark не установлена.