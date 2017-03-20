В этом году интернет-магазину GearBest исполнилось три года, и эту важную для него дату он решил отметить с масштабом, устроив целую феерию акций и распродаж, в которых мог принять участие каждый желающий. Но любое значимое событие не обходится без афтепати, и день рождения GearBest не стал исключением.





20 марта в 5 часов утра по Москве стартует афтепати, в рамках которого вы сможете купить полезные устройства по цене всего от $0,99. К примеру, это может быть компактный термометр в виде ЖК-экрана, который покажет не только температуру в помещении, но и уровень влажности. Или же можно купить универсальное зарядное устройство для аккумуляторов, которое обязательно пригодится на природе.

В отдельной категории «Все за $2,99» вы тоже найдете немало интересного, например, компактный светодиодный фонарик размером с половину шариковой ручки, который можно использовать для поиска чего-либо в автомобиле. А для тех, у кого много техники и, соответственно, проводов от нее, подойдет специальный магнитный органайзер, который поможет навести порядок в кабелях.

Повысим ставку до $5,99 и обнаружим за эту цену еще целую массу нужностей: автомобильный очиститель воздуха. Это устройство вставляется в прикуриватель и позволяет, находясь в салоне, дышать чистым воздухом, очищенным от запахов и пыли. Те же $5,99 можно отдать и за Bluetooth-наушники B330 для вашего плеера или смартфона, которые также могут работать в качестве гарнитуры при звонках. Выполненные в белом цвете, они наделены специальной кнопкой для регулировки громкости музыки и принятия или сброса вызова. Если же у вас есть мотоцикл, то заплатите $6 и получите специальное зарядное устройство WUPP-01, которое крепится на руль и открывает новые возможности. В корпусе этого устройства есть встроенный порт USB для зарядки и стандартный автомобильный прикуриватель, что позволяет использовать в мотоцикле аксессуары от автомобиля.

За $7,99 GearBest предложит вам универсальный контроллер UKB-500-RF, являющийся одновременно и мышкой, и клавиатурой. Аналогичная цена установлена на видеорегистратор F198B с записью видео в разрешении 640х480 пикселей и системой ночного видения, FM-трансмиттер BC06S для автомобилей, в которых нет поддержки карт памяти и флешек, и целый ряд других гаджетов.

Отдельного внимания заслуживает мини-акция «Получи добавку», проходящая в рамках афтепати. Условия просты: нужно сделать заказ в GearBest на сумму от $60 и получить в подарок полезное устройство, цена которого вне этой акции снижена до $3,33. Это могут быть, в частности, наушники для плееров и смартфонов KZ EDR2 с кабелем длиной 1,2 метра, велосипедный компьютер SunDing SD-568AE 23 с креплением на руле, настольная светодиодная лампа с сенсорным управлением и работой от аккумулятора или столь полезное в быту устройство, как компактная электрическая щетка с различными насадками, при помощи которой можно очистить практически любую поверхность.