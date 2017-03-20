Ветераны российского хоккея с мячом раскритиковали участников скандального матча национального чемпионата между иркутской «Байкал-Энергией» и архангельским «Водником» и призвали сменить руководство Федерации хоккея с мячом. Они выступили за дисквалификацию забивавших в свои ворота команд.

Новость была оставлена 20 марта 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.