В Киеве на станции метро Левобережная 23 марта откроется обновленный вестибюль № 2 — выход к городской электричке и рынку, но закроется выход к гостинице Турист. Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена в Twitter.

«Два дня, и в четверг мы откроем обновленный вестибюль на Левобережной. А.подробнее