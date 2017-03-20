Категория: Столица | 20 марта 2017 20:00
В Киеве на станции метро Левобережная 23 марта откроется обновленный вестибюль № 2 — выход к городской электричке и рынку, но закроется выход к гостинице Турист. Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена в Twitter.
«Два дня, и в четверг мы откроем обновленный вестибюль на Левобережной. А.подробнее
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