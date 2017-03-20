Анонсирован новый беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix GX800, компактный, красивый и функциональный. Разработанный в Японии, он окрашивается исключительно в черный цвет и может быть использован для селфи благодаря поворотному экрану.

Дисплей Panasonic Lumix GX800 может поворачиваться на 180 градусов. Он, кстати, 3-дюймовый и сенсорный для удобства управления, и его можно фиксировать при любом угле. Фотоаппарат оснащен 16-мегапиксельной матрицей Digital Live MOS без фильтра низких частот и процессором обработки изображения Venus Engine нового поколения. В список характеристик Panasonic Lumix GX800 входят чувствительность ISO до 25600 единиц, контрастный автофокус со скоростью срабатывания 0,07 секунды и, что немаловажно, поддержка записи видео в разрешении Ultra HD или 4К или 3840х2160 пикселей. Частота кадров в маркетинговых целях не указывается.

Panasonic Lumix GX800 дополнен модулем WI-FI и целым списком программных фильтров снимка, среди которых есть, к примеру, «Ровная кожа» и «Размытие» для максимально качественных селфи. Стоимости у данного фотоаппарата пока нет, а в продажу он поступит уже в апреле этого года.