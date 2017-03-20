Компания Sony вчера сертифицировала свой новый смартфон Xperia L1 в России, а уже сегодня состоялся его международный официальный анонс. Как и ожидалось, это бюджетник, но выполненный в стиле топовых моделей 2017 года от Sony, что определенно играет ему на руку.

Sony Xperia L1 поддерживает установку двух SIM-карт (привет, Китай) и выводит изображение в разрешении HD на свой экран с диагональю 5,5 дюйма. Внутри него стоят 2 Гб RAM и 16 Гб ROM, а центральный процессор MediaTek MT76737T работает на частоте 4х1,45 ГГЦ и оснащается видеокартой Mali-T720 MP2. Также у Sony Xperia L1 есть слот microSD под карты до 256 Гб, фотокамера на 13 мегапикселей на задней панели и порт USB-C, который заменил собой устаревший microUSB.

Смартфон наделен 5-мегапиксельной селфи-камерой, ресиверами ГЛОНАСС и GPS, поддержкой сотовых сетей LTE и даже чипом NFC для бесконтактных платежей. Словом, принадлежность к бюджетному сегменту в Sony Xperia L1 выдает лишь объем RAM и встроенной памяти. На смартфон, цена которого пока не назначена, установлена ОС Android 7, а питается он от АКБ емкостью 2620 мАч. Релиз Sony Xperia L1 состоится в апреле этого года.