Интернет-магазин GearBest продолжает дарить своим посетителям подарки в честь дня рождения, и сегодня он снизил цены на пять наиболее популярных смартфонов с экраном от 5 дюймов по диагонали и выше. Скидки распространяются на новинки от Xiaomi и Umidigi и действуют на определенное количество копий каждой модели.





Расположим все смартфоны в порядке увеличения размеров их экранов и начнем с 5-дюймового Xiaomi Redmi 4. В серебристом цвете корпуса по купону «RedmiAS» он стоит $150 в версии с 32 Гб ROM и 3 Гб оперативной памяти. Моноблок построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 625 с частотой 8х2 ГГц, поддерживает разрешение Full HD и делает 13-мегапиксельные фото вместе с 5-мегапиксельными селфи. В наличии поддержка HDR, 4G и двух SIM-карт, а также аккумулятор емкостью 4100 мАч.

Текущий флагман XiaoMi Mi5 укомплектован Full HD-экраном на 5,15 дюйма и со скидкой по купону «mi5GB32» стоит $230. Цена актуальна для версии в белом цвете корпуса с 64 Гб встроенной памяти и 3 Гб ОЗУ. Смартфон поставляется с камерами на 4 и 16 Мп, CPU с частотой 4х2,15 ГГц, АКБ емкостью 3000 мАч, металлическим корпусом и современным интерфейсом USB-C.

Следом идет фаблет Xiaomi Redmi Note 3 Pro за $170 по купону «Note3PR». Этот весьма распространенный в России моноблок комплектуется золотистым корпусом из металла, Full HD-экраном на 5,5 дюйма, 3 Гб RAM, 32 Гб ROM, процессором с частотой 1,8 ГГц на шести ядрах, фотокамерами на 5 и 16 Мп, а также двумя SIM-слотами, модулем LTE и батареей емкостью 4000 мАч.

В акции принимает участие и прямой потомок Redmi Note 3 Pro – смартфон Xiaomi Redmi Note 4X, поступивший в продажу всего пару недель назад. Он станет вашим за $157 по купону «Note4XMI» (80 экземпляров), а если не успеете, то есть купон «NoteS», снижающий цену до $170 (100 копий). Стоимость включает в себя Full HD-экран на 5,5 дюйма, CPU Qualcomm Snapdragon 625 (8х2 ГГц), 3 Гб RAM, 32 Гб ROM и камеры на 5 и 13 Мп.

Последний участник акции стоит $250 без купонов, и это новейший Umidigi Z Pro с тремя 13-мегапиксельными камерами. Смартфон наделен экраном на 5,5 дюйма с поддержкой Full HD, ОЗУ 4 Гб, памятью 32 Гб, современным 10-ядерным CPU MediaTek Helio X27 и батареей емкостью 3780 мАч. Все рассмотренные гаджеты работают на базе ОС Google Android 6.0 Marshmallow.