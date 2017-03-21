Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подарил коллеге из «Ростова» Курбану Бердыеву памятный сувенир в виде кубка с эмблемой МЮ. Португалец передал подарок Бердыеву перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, который прошел 16 марта в Манчестере и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Новость была оставлена 21 марта 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.