Зрители устроили массовую драку во время бойцовского турнира в спортзале школы борьбы Курамамомеда Курамагомедова в Каспийске (Дагестан). Несколько десятков болельщиков бросились в рукопашную во время схватки участников турнира. Погасить конфликт помогло оперативное вмешательство третьей стороны.

Новость была оставлена 21 марта 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.