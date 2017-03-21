Во вторник, 21 марта, около 7:00 утра в Киеве мужчина упал под поезд на станции метро Черниговская. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Twitter.Читай также: На станции метро Золотые ворота пассажир прыгнул под поезд Мужчина остался жив, с ним работают медики. Движение поездов на красной.подробнее

Новость была оставлена 21 марта 2017 08:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.