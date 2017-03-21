Скандальне питання про призначення незалежного аудитора від Верховної Ради стояв сьогодні одним з перших в порядку денному. Нагадаю, що минулого тижня, минулого четверга депутати вже розглядали це питання, однак не набрали достатньої кількості голосів за жодну з кандидатур. Детальніше розповіла коресподент «Подробиць» Ірина Романова.

Новость была оставлена 21 марта 2017 16:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.