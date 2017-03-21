Во вторник вечером, 21 марта, в Киеве на Днепровской набережной произошло ДТП в результате которого автомобиль Daewoo Nexia воспламенился и полностью сгорел. Об этом сообщает Эспрессо.

По данным СМИ, водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в столб. После столкновения автомобиль.подробнее