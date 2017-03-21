29-летний наставник клуба немецкой бундеслиги «Хоффенхайм» Юлиан Нагельсман признан лучшим тренером Германии 2016 года. Специалист отметил, что в чемпионате страны есть специалисты, который заслужили победу не меньше, чем он. Также тренер отметил, что это звание будет мотивировать его «на дальнейшем пути».

Новость была оставлена 21 марта 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.