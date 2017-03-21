Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пропустит товарищеские матчи национальной команды с Кот-д’Ивуаром и Бельгией. Как сообщил пресс-атташе РФС Игорь Владимиров, 20 марта форвард улетел на обследование в связи с травмой. Выяснилось, что «он не сможет помочь сборной».

Новость была оставлена 21 марта 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.