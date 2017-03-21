Все уже знают, что в этом году выйдет некий юбилейный iPhone, известный сейчас под названием Apple iPhone 8. Сегодня стало известно, что никто не станет разрабатывать для него новый облик – дизайн будет скопирован с самого первого Айфона, представленного еще самим Стивом Джобсом.

Разумеется, это всего лишь слухи, но все же было бы весьма интересно посмотреть, как будет выглядеть первый iPhone в современном исполнении. В этом году мобильнику исполняется 8 лет, и новый Apple iPhone 8, опять же по слухам, будет безрамочным и даже бескнопочным – клавишу Home под экраном заменит ее виртуальный аналог, да и дактилоскоп тоже будет встроен непосредственно в дисплей.

Для придания Apple iPhone 8 дополнительного сходства с первым iPhone, который, если вы помните, был очень толстым и округлым, задняя часть мобильника будет покрыта каким-то особенным «трехмерным стеклянным материалом», как сообщают источники. За счет него и будет воссоздана толщина корпуса, в данном случае иллюзорная. Другими словами, новый Apple iPhone 8 на ощупь будет тоньше, чем на вид. Точная дата анонса мобильника не назначена – его могут показать уже весной или в начале лета на шоу WWDC 2017, а могут и вовсе в сентябре одновременно с Apple iPhone 7s и 7s Plus. Как бы то ни было, нас ожидает что-то по-настоящему интересное.