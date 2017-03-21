Компания Samsung анонсировала свой новый голосовой помощник Bixby, который станет частью топового смартфона S8, ожидаемого на следующей неделе. Это полноценный конкурент Apple Siri и Google Now, который недавно переродился в Google Assistant.

Samsung Bixby позиционируется одновременно и как голосовой помощник, и как система голосового управления всеми функциями смартфона и даже приложениями. В нем сочетаются искусственный интеллект и алгоритмы глубокого машинного обучения, так что восстание машин может начаться именно с него. К особенностям Samsung Bixby относится умение распознавать неполные команды и фразы, что особенно актуально для русскоязычных пользователей. Скажешь такому помощнику, к примеру «стоятьблин», и он тут же прекратит обновлять какое-либо приложение по мобильному интернету или прервет звонок на неверный номер.

Другими словами, управление Samsung Bixby окажется полностью интуитивным, естественным и удобным. Samsung S8 станет первым в мире аппаратом с Bixby в комплекте. Его анонс ожидается 29 марта, и в рамках этого события Samsung раскроет все подробности о возможностях своего нового электронного помощника. Старт продаж S8 назначен на 28 апреля текущего года.