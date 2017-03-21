Опубликованы новые изображения смартфона Xiaomi Mi Mix 2, в настоящий момент находящегося в активной разработке. Моноблок, как и его предшественник, окажется безрамочным, но его ждет ряд интересных технических особенностей, среди которых – выдвижная фотокамера.

На лицевой панели нового Xiaomi Mi Mix 2 не будет места под селфи-камеру, поскольку ее вытеснит экран, и потому было принято решение спрятать ее внутрь корпуса. По слухам, ее разрешенее составит 12 мегапикселей, к тому же она может получить автофокус. Ранее сообщалось, что экран мобильника окажется изогнутым, но предоставленные рендеры говорят об обратном. При этом же отчетливо видно, что экран занял почти всю лицевую панель – 93% от ее площади против 91,2% у предшественника, а его соотношение сторон составило 2:1, как у флагмана LG G6. Даже разрешение идентичное – Quad HD+.

Сканер отпечатков пальцев в Xiaomi Mi Mix 2 будет встроен прямо в экран, а сам мобильник соберут на базе CPU Qualcomm 835 и упакуют в корпус с защитой от воды по стандарту IP68. Согласно доступной информации, прибытие нового безрамочника ожидается во второй половине этого года, пока без указания точной даты. Оригинальный Xiaomi Mi Mix вышел в октябре 2016 года.