Смотри также: На Троещине горел оздоровительный комплекс, есть пострадавший На Оболонской набережной в Киеве в парке Наталка во вторник, 21 марта, поздно вечером загорелось здание коммунального предприятия.Об этом сообщает Киев.Оперативный в соцсетях.По предварительным данным, причиной пожара стал.подробнее

Новость была оставлена 22 марта 2017 08:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.